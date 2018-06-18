Уряд разом із силовими відомствами напрацював план дій по боротьбі з контрабандою на митниці

Уряд спільно з Міністерством внутрішніх справ, Генпрокуратурою, НАБУ, САП, СБУ та Державною фіскальною службою розробило план дій з боротьби з контрабандою та тіньовими схемами на митниці.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів за підсумками спеціальної наради в понеділок.

"Сьогодні провели спільну нараду - з генеральним прокурором, міністром внутрішніх справ, керівниками НАБУ і САП, ДФС, СБУ. Тема на порядку денному - ефективна боротьба з контрабандою та тіньовими схемами на митниці. У минулому році всі наші зусилля, які ми направили на детінізацію роботи митниці, дали додатково в бюджет 70 млрд грн, - заявив прем'єр Володимир Гройсман. - Переконаний, що десятки мільярдів ще в кишенях тіньовиків - тих, хто займається схемами, кришує контрабанду. Розуміємо, що там гуляють великі риби, яких треба зловити і навести порядок".

"Будемо знищувати тіньові схеми і залучати кожну гривню до бюджету. План у нас готовий. Ми представимо його. Але попереджаю всіх вже зараз: стережіться і починайте служити державі. Кожна гривня має бути в бюджеті", - додав голова уряду.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла за основу проект Закону України Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо впровадження механізму "єдиного вікна" і оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.