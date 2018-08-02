Україна стрімко втрачає населення через міграцію до ЄС, – дослідження США

Українці зацікавлені у виїзді за кордон, адже мають найнижчу середню зарплату в Європі

Масова втеча українців на роботу до східних країн Європейського Союзу створила демографічну кризу в самій Україні.

Останнім часом в країнах Східної та Центральної Європи стало дуже популярним запрошувати українців на роботу. Вони вже є найбільшою нацменшиною в Чеській Республіці, а протягом десятиріччя можуть стати домінуючою меншиною в містах всього східноєвропейського регіону, - йдеться в дослідженні неурядового аналітичного центру США Atlantic Council.

Згідно з дослідженням, першою причиною такої міграції є той факт, що власне населення цих країн також скорочується.

"Центральна та Східна Європа страждають від ідеального шторму демографічного спаду, який загрожує звести нанівець політичний та економічний прогрес, досягнутий за останню чверть століття", - йдеться в дослідженні.

Друга причина, на думку автора, полягає в тому, що українські заробітчани набагато вигідніші для європейців за африканців чи азіатів, чия міграція до ЄС відбувається вже дуже давно. І причина тут політична.

"Електорати в цих країнах багато разів демонстрували незгоду з неєвропейською імміграцією та багатокультурністю", - йдеться в статті.

Результати дослідження свідчать, що українці зі свого боку теж дуже зацікавлені у виїзді за кордон, адже мають найнижчу середню зарплату в Європі та збройний конфлікт на сході країни.

Нагадаємо, Україна є і залишатиметься протягом наступних років однією із "найстаріших" країн світу. Через сім років частка населення віком 65 років і старше сягне чверті від загальної кількості.

Згідно з прогнозами ООН, до 2050 року населення України скоротиться з 44,22 млн до 36,42 млн осіб.

Загалом, за даними Держстату, чисельність наявного населення України (без урахування Криму, Севастополя та частини зони АТО) станом на 1 квітня 2017 року склала 42 млн 522,8 тисяч осіб.