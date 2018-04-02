Україна в групі країн з переважно невільною економікою, - рейтинг Heritage Foundation
Про це йдеться на офіційному сайті центру.
Україна набрала 51,9 пункти зі 100 можливих. За минулий рік показник України виріс на 3,8 пункти завдяки позитивним змінам 8 з 12 показників.
Істотні зміни позначилися на монетарній свободі і свободі інвестування, йдеться на сайті центру.
Україна оцінена останньою серед 44 країн Європи, а її рейтинг нижчий регіональних за загальносвітовими показниками.
Heritage Foundation наголошує на необхідності боротьби з корупцією, розвитку ринків капіталу, приватизації державних підприємств і вдосконаленні законодавчої бази і верховенства права.
"Загальний інтерес західних реформ зменшився, при цьому економічна стагнація триває", - йдеться на сайті рейтингу.
У рейтингу враховані 12 свобод - від права власності до фінансової свободи. Три показника України оцінені гірше, ніж минулого року - право власності, свобода торгівлі, цілісність управління.
Показник фінансової свободи залишився на торішньому рівні.
Україна знаходиться в групі країн з переважно невільною економікою. Це четверта категорія в градації груп. Крім країн з переважно невільною економікою виділяють країни: з вільною економікою, переважно вільною економікою, помірно вільною економікою і депресивною економікою.
Переможцем цьогорічного рейтингу став Гонконг (результат - 90,2), далі йдуть Сінгапур (88,8), Нова Зеландія (84,2), Швейцарія (81,7), Австралія (80,9), Ірландія (80,4).
У минулорічному рейтингу Україна посідала 166 місце.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко висловив переконання, що скоро Україна посяде місце у першій 50-ці рейтингу Doing Business.
Також Україна посіла 78-е місце у рейтингу "Індексу верховенства права", складеному міжнародною незалежною організацією World Justice Project за період 2017-2018 років.
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