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Україна в групі країн з переважно невільною економікою, - рейтинг Heritage Foundation

Дослідники наголошують на необхідності боротьби з корупцією, розвитку ринків капіталу, приватизації державних підприємств і вдосконаленні законодавчої бази і верховенства права
Україна посіла останнє, 44 місце в Європі, і 150 місце серед 186 країн світу в рейтингу економічної свободи американського аналітичного центру Heritage Foundation.
Україна в групі країн з переважно невільною економікою, - рейтинг Heritage Foundation Фото: pro100news.info

Про це йдеться на офіційному сайті центру.

Україна набрала 51,9 пункти зі 100 можливих. За минулий рік показник України виріс на 3,8 пункти завдяки позитивним змінам 8 з 12 показників.

Істотні зміни позначилися на монетарній свободі і свободі інвестування, йдеться на сайті центру.

Україна оцінена останньою серед 44 країн Європи, а її рейтинг нижчий регіональних за загальносвітовими показниками.

Heritage Foundation наголошує на необхідності боротьби з корупцією, розвитку ринків капіталу, приватизації державних підприємств і вдосконаленні законодавчої бази і верховенства права.

"Загальний інтерес західних реформ зменшився, при цьому економічна стагнація триває", - йдеться на сайті рейтингу.

У рейтингу враховані 12 свобод - від права власності до фінансової свободи. Три показника України оцінені гірше, ніж минулого року - право власності, свобода торгівлі, цілісність управління.

Показник фінансової свободи залишився на торішньому рівні.

Україна знаходиться в групі країн з переважно невільною економікою. Це четверта категорія в градації груп. Крім країн з переважно невільною економікою виділяють країни: з вільною економікою, переважно вільною економікою, помірно вільною економікою і депресивною економікою.

Переможцем цьогорічного рейтингу став Гонконг (результат - 90,2), далі йдуть Сінгапур (88,8), Нова Зеландія (84,2), Швейцарія (81,7), Австралія (80,9), Ірландія (80,4).

У минулорічному рейтингу Україна посідала 166 місце.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко висловив переконання, що скоро Україна посяде місце у першій 50-ці рейтингу Doing Business.

Також Україна посіла 78-е місце у рейтингу "Індексу верховенства права", складеному міжнародною незалежною організацією World Justice Project за період 2017-2018 років.

 

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