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Україна скоро буде у першій 50-ці рейтингу Doing Business, - Порошенко

Голова держави припустив, що цьогоріч бюджетний дефіцит зменшиться до 2% (наразі - 3%)
Президент Петро Порошенко висловив переконання, що скоро Україна посяде місце у першій 50-ці рейтингу Doing Business.
Україна скоро буде у першій 50-ці рейтингу Doing Business, - Порошенко Фото: gettyimages.com

"Так, ми маємо наше місце у рейтингу Doing Business, і я впевнений, що за короткий час ми будемо у першій 50-ці. І це абсолютно реально. Наша команда працює разом, ми тяжко працюємо і ми робимо багато речей, які відбуваються. Я пишаюсь, знову ж таки, ми провели важливу реформу у пенсійному секторі. Це важливо для нашої фінансової системи, ми знаємо, що це буде набагато стабільніше", - під час свого виступу в Українському домі в Давосі 25 січня, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Він припустив, що цьогоріч зменшиться дефіцит державного бюджету.

"Чи могли б ви уявити, три роки тому у нас було 15% бюджетного дефіциту. Зараз – менше ніж 3%. Може, цього року буде менше ніж 2%", - додав Порошенко.

Нагадаємо, восени минулого року повідомлялося, що Україна посіла 76-те місце з 190 в рейтингу Doing Business-2018, який щорічно складає Світовий банк.

При цьому президент Петро Порошенко оприлюднив позицію України в Doing Business-2018 за п'ять днів до його офіційної публікації.

Рейтинг Світового банку Doing Business - це результат щорічного дослідження, який оцінює простоту ведення підприємницької діяльності на основі 10 індикаторів у 190 країнах. Компоненти рейтингу оцінюють нормативні акти, що регулюють діяльність малих і середніх підприємств протягом усього життєвого циклу, і їх фактичне використання на практиці.

Раніше, Президент Петро Порошенко заявив, що українська армія за три роки стала однією з найефективніших в Європі.
 

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25 01 2018 21:33
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