CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПосольство України вимагає від Росії надати Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмили Денісовій першочерговий доступ до тюрем, де утримують політв’язнів Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка та Володимира Балуха.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна вимагає від РФ надати омбудсмену доступ до Сенцова, Кольченка, Клиха й Балуха
Українська обмудсмен просила принаймні переговорити з начальником пенітенціарної установи, однак їй у цьому відмовили
Фото: з відкритих джерел
З таким проханням посольство України направило Міністерству закордонних справ Росії чергову ноту.
Людмила Денісова також намагалася зв’язатися з російською колонією, де утримують політв’язня Олександра Кольченка. Українська обмудсмен просила принаймні переговорити з начальником пенітенціарної установи, однак їй у цьому відмовили.
Раніше повідомляли, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.
15 червня уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову не пустили в колонію, де утримують українського політв'язня режисера Олега Сенцова у російському місті Лабитнангі.
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21 06 2018 16:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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