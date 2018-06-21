Україна вимагає від РФ надати омбудсмену доступ до Сенцова, Кольченка, Клиха й Балуха Українська обмудсмен просила принаймні переговорити з начальником пенітенціарної установи, однак їй у цьому відмовили

Посольство України вимагає від Росії надати Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмили Денісовій першочерговий доступ до тюрем, де утримують політв’язнів Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка та Володимира Балуха.

Фото: з відкритих джерел

З таким проханням посольство України направило Міністерству закордонних справ Росії чергову ноту. Людмила Денісова також намагалася зв’язатися з російською колонією, де утримують політв’язня Олександра Кольченка. Українська обмудсмен просила принаймні переговорити з начальником пенітенціарної установи, однак їй у цьому відмовили. Раніше повідомляли, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування. 15 червня уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову не пустили в колонію, де утримують українського політв'язня режисера Олега Сенцова у російському місті Лабитнангі.

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