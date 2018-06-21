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Україна вимагає від РФ надати омбудсмену доступ до Сенцова, Кольченка, Клиха й Балуха

Українська обмудсмен просила принаймні переговорити з начальником пенітенціарної установи, однак їй у цьому відмовили
Посольство України вимагає від Росії надати Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмили Денісовій першочерговий доступ до тюрем, де утримують політв’язнів Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка та Володимира Балуха.
Україна вимагає від РФ надати омбудсмену доступ до Сенцова, Кольченка, Клиха й Балуха Фото: з відкритих джерел

З таким проханням посольство України направило Міністерству закордонних справ Росії чергову ноту.

Людмила Денісова також намагалася зв’язатися з російською колонією, де утримують політв’язня Олександра Кольченка. Українська обмудсмен просила принаймні переговорити з начальником пенітенціарної установи, однак їй у цьому відмовили.

Раніше повідомляли, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

15 червня уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову не пустили в колонію, де утримують українського політв'язня режисера Олега Сенцова у російському місті Лабитнангі.

 

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21 06 2018 16:03
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