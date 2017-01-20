Україна збільшила експорт промислових товарів

Незважаючи на переможні реляції в уряді, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні-листопаді минулого року склав $2,324 млрд євро проти $315,5 млн профіциту за аналогічний період 2015 року

Експорт промислових товарів за підсумками 11 місяців 2016 року виріс на 16,3 мільйона доларів США або 1,7%.

"Сьогодні ми вже також підбили підсумки українського експорту за 11 місяців 2016 року. Ми вже бачимо збільшення експорту. Продукції АПК і харчової промисловості – на 537,4 мільйона доларів (+4,1%), продукції легкої промисловості – на 57,7 мільйона доларів ​​(+7,1%), різних промислових товарів – на 16,3 мільйона доларів (+1,7%)", - наводить прес-служба Мінекономрозвитку і торгівлі слова очільника відомства Степана Кубіва.

Незважаючи на переможні реляції в уряді, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні-листопаді минулого року склав $2,324 млрд євро проти $315,5 млн профіциту за аналогічний період 2015 року.

Нагадаємо, у 2015/2016 маркетинговому році Україна поставила рекорд в експорті зернових культур на зовнішні ринки.

Зазначимо, що експорт виробленої в Україні продукції до країн Європейського союзу зріс на 5,2% у період з вересня минулого року до серпня 2016-го.