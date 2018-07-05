Українець став найкращим гравцем фіналу баскетбольної Ліги чемпіонів

Але трофей дістався не йому

Український захисник "Монако" Сергій Гладир був визнаний гравцем матчу після фіналу Ліги чемпіонів ФІБА проти грецького АЕКа.

У головному матчі нового турніру в Афінах греки за підтримки своїх трибун були активнішими. Але "Монако" не хотів легко віддавати перемогу. За хвилину до кінця поєдинку відставання "Монако" становило 3 очки, але кілька помилок призвели лише до збільшення розриву.

Захисник збірної України Сергій Гладир вийшов з лавки запасних. І 18 очками, 5 підбираннями та 2 перехопленнями став найкращим гравцем фіналу.

Нагадаємо, президент Міжнародного Олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розповів про те, що на офіційному рівні Україна більше не бойкотує спортивні змагання, які проходять в Росії.