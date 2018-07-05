Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українець став найкращим гравцем фіналу баскетбольної Ліги чемпіонів

Але трофей дістався не йому
Український захисник "Монако" Сергій Гладир був визнаний гравцем матчу після фіналу Ліги чемпіонів ФІБА проти грецького АЕКа.
Українець став найкращим гравцем фіналу баскетбольної Ліги чемпіонів Фото: fbu.ua

У головному матчі нового турніру в Афінах греки за підтримки своїх трибун були активнішими. Але "Монако" не хотів легко віддавати перемогу. За хвилину до кінця поєдинку відставання "Монако" становило 3 очки, але кілька помилок призвели лише до збільшення розриву.

Захисник збірної України Сергій Гладир вийшов з лавки запасних. І 18 очками, 5 підбираннями та 2 перехопленнями став найкращим гравцем фіналу.

Нагадаємо, президент Міжнародного Олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розповів про те, що на офіційному рівні Україна більше не бойкотує спортивні змагання, які проходять в Росії.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 05 2018 10:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.