Українець намагався перевезти в Польщу майже 27 кг наркотиків

Громадянин України намагався вивезти до Польщі майже 27 кг наркотиків із вмістом трамадолу та фентинілу.

Прикордонники Львівського загону спільно із митниками в рамках спецоперації "Кордон-2017" виявили наркотики, заховані в автівці Mercedes з польською реєстрацією, повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України.

"Під час здійснення заходів контролю службовий пес прикордонників, натренований на пошук наркотиків, зреагував на конструктивні порожнини іномарки, де було виявлено 26 пакунків білого порошку. Громадянин України мав намір вивезти до Польщі майже 27 кілограмів наркотичних речовин із вмістом трамадолу та фентинілу", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

За цим фактом до Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак порушення статті 305 КК України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).

Речовини вилучили, порушника передали співробітникам СБУ у Львівській області. Триває експертиза.

Нагадаємо, що в Борисполі Співробітники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини задокументували діяльність 37-річного наркодилера.