Українка Світоліна стала четвертою ракеткою світу Тенісистка встановила 6 січня рекорд України, піднявшись на третє місце рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася з шостої на четверту сходинку в оновленому від 8 січня рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA).

Еліна Світоліна. Фото: svitolina.com

На першому місці рейтингу - румунка Сімона Халеп. Друге місце зайняла датчанка Каролін Возняцкі, повідомляє сайт організації. Рейтинг WTA від 8 січня: 1. Сімона Халеп (Румунія) - 6425 2. Каролін Возняцкі (Данія) - 6095 3. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6005 4. Еліна Світоліна (Україна) - 5785 5. Вінус Вільямс (США) - 5567 Нагадаємо, що 6 січня Світоліна перемогла на турнірі серії Прем'єр у австралійському Брісбені.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію