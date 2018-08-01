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Українка Світоліна стала четвертою ракеткою світу

Тенісистка встановила 6 січня рекорд України, піднявшись на третє місце рейтингу WTA
Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася з шостої на четверту сходинку в оновленому від 8 січня рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA).
Українка Світоліна стала четвертою ракеткою світу Еліна Світоліна. Фото: svitolina.com

На першому місці рейтингу - румунка Сімона Халеп. Друге місце зайняла датчанка Каролін Возняцкі, повідомляє сайт організації.

Рейтинг WTA від 8 січня:

1. Сімона Халеп (Румунія) - 6425

2. Каролін Возняцкі (Данія) - 6095

3. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6005

4. Еліна Світоліна (Україна) - 5785

5. Вінус Вільямс (США) - 5567

Нагадаємо, що 6 січня Світоліна перемогла на турнірі серії Прем'єр у австралійському Брісбені.

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08 01 2018 12:19
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