СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Еліна Світоліна піднялася з шостої на четверту сходинку в оновленому від 8 січня рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Світоліна стала четвертою ракеткою світу
Тенісистка встановила 6 січня рекорд України, піднявшись на третє місце рейтингу WTA
Еліна Світоліна. Фото: svitolina.com
На першому місці рейтингу - румунка Сімона Халеп. Друге місце зайняла датчанка Каролін Возняцкі, повідомляє сайт організації.
Рейтинг WTA від 8 січня:
1. Сімона Халеп (Румунія) - 6425
2. Каролін Возняцкі (Данія) - 6095
3. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 6005
4. Еліна Світоліна (Україна) - 5785
5. Вінус Вільямс (США) - 5567
Нагадаємо, що 6 січня Світоліна перемогла на турнірі серії Прем'єр у австралійському Брісбені.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 01 2018 12:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф