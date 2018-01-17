Українка виграла 5 мільйонів доларів у лотерею в США

46-річна українка, яка проживає в містечку Еджвотер, штат Нью-Джерсі, виграла 5 мільйонів доларів у лотерею після того, як їй продали неправильний квиток

Про це повідомляє "Час Time".

Оксана Захарова, мама двох дітей, робила покупки в Мангеттені та вирішила придбати нью-йоркський лотерейний квиток, який потрібно зішкрябати, щоб побачити виграш, на суму 1 долар, пише видання USA Today.

Продавець випадково вручив їй квиток на суму 10 доларів, який обіцяє до 5 тисяч доларів на тиждень протягом решти життя переможця.

"Коли продавець вручив мені неправильний квиток, я почувалася погано, тому вирішила просто взяти і купити його, – розповіла українка журналістам. – Я взагалі використовувала квиток як закладку протягом кількох тижнів, перш ніж вирішила зішкрябати його».

Коли Оксана Захарова врешті зішкрябала квиток, вона була налаштована скептично:

"Я ніколи нічого не виграю. Я була впевнена, що квиток підроблений. Доки мене не привели в офіс, я не знала, що це справді трапилося".

Упродовж наступних 19 років Оксана Захарова отримуватиме річні виплати розміром 260 тисяч доларів (чисті 172 тисячі доларів) та одну додаткову виплату розміром 60 тисяч доларів (чисті 39 тисяч доларів). Потім вона продовжуватиме отримувати щорічну чисту виплату розміром 172 тисячі доларів до кінця свого життя, інформує USA Today.

Захарова поділилася з виданням, що планує поїхати з сім'єю у відпустку на Багами, але найбільше щаслива з того, що її діти зможуть отримати вищу освіту без кредитів на навчання.

Нагадаємо, у США в лотереї Mega Millions розіграли джекпот на суму $393 млн.

69-річному канадцеві Жюлю Парану поталанило удруге за дев'ять років виграти у лотереї джекпот у більш як мільйон доларів.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко задекларував виграш в лотерею 571 тис. грн.