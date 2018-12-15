Українська біатлоністка стала третьою в спринті на Кубку IBU

Завдяки вдалій стрільбі на обох вогневих рубежах і достатньо швидкому ходу Бєлкіна змогла випередити інших конкуренток на подіум

Українська біатлоністка Надія Бєлкіна 15 грудня здобула бронзову нагороду на етапі Кубка Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), що триває в італійському Ріднау.

Попереду Надії фінішували росіянка Анастасія Морозова та шведка Інґела Андерсон, інформує "Радіо Свобода".

Шостою в спринті у Ріднау стала Юлія Журавок, показати вищий результат їй завадило одне штрафне коло.

На головному змаганні світового біатлону, Кубку світу, українські жінки в суботу виступили невдало. Сестер Валю й Віту Семеренко тренери вирішили поберегти для недільної естафети, а Олена Підгрушна, яка в гонці переслідування стартувала 27-ю, фінішувати за рішенням наставників не стала. Припустившись п’яти промахів, капітан збірної вже не претендувала на місця в заліковій зоні.

Додамо, перший етап Кубка світу з біатлону 2018-2019 років у словенській Поклюці завершився жіночої гонкою переслідування на 10 км з чотирма вогневими рубежами. Переможницею стала представниця Фінляндії Кайса Макаряйнен, яка з ідеальною стрільбою випередила італійку Доротею Вірер на 41,3 секунди і словачку Пауліну Фіалкову - на 59,2 секунди.