Українська каратистка здобула срібну медаль на міжнародних змаганнях у Австрії Катерина Крива брала участь у змаганнях Karate1 Series A

Українська каратистка Катерина Крива здобула срібну нагороду на змаганнях Karate1 Series A, які відбуваються у австрійському Зальцбурзі.

Фото: facebook.com/olympicua

"Катерина Крива - срібна призерка Karate1 Series A - Salzburg 2017", - повідомляє Національний олімпійський комітет України. Раніше, жіноча збірна України з карате здобула перемогу на чемпіонаті Європи, який проходить в турецькому Ізмірі. Нагадаємо, українська пара-каратистка Каріна Айрапетян завоювала золото на чемпіонаті Європи серед атлетів з обмеженими можливостями у французькому Страсбурзі. українська пара-каратисткасеред атлетів з обмеженими можливостями у французькому Страсбурзі.



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