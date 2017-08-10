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Українська каратистка здобула срібну медаль на міжнародних змаганнях у Австрії

Катерина Крива брала участь у змаганнях Karate1 Series A
Українська каратистка Катерина Крива здобула срібну нагороду на змаганнях Karate1 Series A, які відбуваються у австрійському Зальцбурзі.
Українська каратистка здобула срібну медаль на міжнародних змаганнях у Австрії Фото: facebook.com/olympicua

"Катерина Крива - срібна призерка Karate1 Series A - Salzburg 2017", - повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Раніше, жіноча збірна України з карате здобула перемогу на чемпіонаті Європи, який проходить в турецькому Ізмірі.

Нагадаємо, українська пара-каратистка Каріна Айрапетян завоювала золото на чемпіонаті Європи серед атлетів з обмеженими можливостями у французькому Страсбурзі.

 

 

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08 10 2017 17:23
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