СПОРТ НОВИНИУкраїнська каратистка Катерина Крива здобула срібну нагороду на змаганнях Karate1 Series A, які відбуваються у австрійському Зальцбурзі.
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Українська каратистка здобула срібну медаль на міжнародних змаганнях у Австрії
Катерина Крива брала участь у змаганнях Karate1 Series A
Фото: facebook.com/olympicua
"Катерина Крива - срібна призерка Karate1 Series A - Salzburg 2017", - повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Раніше, жіноча збірна України з карате здобула перемогу на чемпіонаті Європи, який проходить в турецькому Ізмірі.
Нагадаємо, українська пара-каратистка Каріна Айрапетян завоювала золото на чемпіонаті Європи серед атлетів з обмеженими можливостями у французькому Страсбурзі.
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08 10 2017 17:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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