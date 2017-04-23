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Українська сторона не несе відповідальності за інцидент з місією ОБСЄ під Луганськом, - Лубківський

За словами дипломата, вітчизняний МЗС має "скористатися нагодою" і дати гучні оцінки того, що відбувається
Українська сторона не несе відповідальності за інцидент з місією ОБСЄ під Луганськом.
Українська сторона не несе відповідальності за інцидент з місією ОБСЄ під Луганськом, - Лубківський Фото: прес-служба руху "Справедливість"

 Про це заявив в ефірі телеканалу 112.ua координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський.

"Інцидент із підривом автомобіля місії ОБСЄ стався на непідконтрольній Україні території. Українська сторона дотримувалася режиму "тиші" - режиму припинення вогню, тож не несе відповідальності за те що сталося зі спостерігачами", - наполягає Лубківський.

За словами дипломата, вітчизняний МЗС має "скористатися нагодою" і дати гучні оцінки того, що відбувається.

"Це обурливий випадок. Я не пам’ятаю схожих інцидентів за весь час проведення АТО. Нам важлива місія ОБСЄ. Обидві сторони гарантують безпеку місії. І цього разу ми не маємо закривати очі на таке кричуще порушення домовленостей. Це неприпустимі речі", - підкреслив він. 

Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.

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23 04 2017 21:15
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