НОВИНИНайкраща українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу престижного турніру в Дубаї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська тенісистка Світоліна вийшла до півфіналу престижного турніру в Дубаї
З понеділка Еліна підніметься на рекордне для України та себе 12-е місце в рейтингу WTA
Фото:wtatennis.com
У чвертьфінальній зустрічі наша спортсменка не залишила шансів американській опонентці Лорін Девіс, перемігши у двох сетах.
У першій партії Світоліна розгромила Девіс із рахунком 6:0. Другий сет Еліна виграла на класі - 6:4.
Для того, щоб вийти у наступний раунд українці знадобилося трішки більше години.
У півфіналі Світоліна зіграє з переможцем пари Анжелік Кербер – Ганна Конюх.
Відзначимо, що незалежно від результату півфінальної гри, на наступному тижні Світоліна підніметься на 12-е місце в рейтингу WTA і встановить новий рекорд України.
Нагадаємо, що цього місяця перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою 250-тисячника Taiwan Open в Тайбеї.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 02 2017 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків