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Українська тенісистка Світоліна вийшла до півфіналу престижного турніру в Дубаї

З понеділка Еліна підніметься на рекордне для України та себе 12-е місце в рейтингу WTA
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу престижного турніру в Дубаї.
Українська тенісистка Світоліна вийшла до півфіналу престижного турніру в Дубаї Фото:wtatennis.com

У чвертьфінальній зустрічі наша спортсменка не залишила шансів американській опонентці Лорін Девіс, перемігши у двох сетах.

У першій партії Світоліна розгромила Девіс із рахунком 6:0. Другий сет Еліна виграла на класі - 6:4.

Для того, щоб вийти у наступний раунд українці знадобилося трішки більше години.

У півфіналі Світоліна зіграє з переможцем пари Анжелік Кербер – Ганна Конюх.

Відзначимо, що незалежно від результату півфінальної гри, на наступному тижні Світоліна підніметься на 12-е місце в рейтингу WTA і встановить новий рекорд України.

Нагадаємо, що цього місяця перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою 250-тисячника Taiwan Open в Тайбеї.

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23 02 2017 15:57
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