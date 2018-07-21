Українська церква отримає автокефалію цього року, – Філарет
"Було створено спеціальну комісію із трьох митрополитів Константинопольського патріархату, які й об'їжджають всі помісні церкви. Важливо розуміти: вони не просять згоди на надання Томосу, а просто інформують про відповідний намір Константинополя", – сказав Філарет в інтерв'ю LB.ua, зазначивши, що Вселенський патріарх і сам може надати Томос, без попередньої згоди на те інших православних церков.
"Оскільки делегація ще не об'їхала всі помісні церкви, то оголошення рішення щодо Томосу трохи затягується. Згідно з процедурою, за результатами об'їзду делегація має підготувати відповідний звіт, який розглядатиметься на засіданні Синоду. І вже по факту прийматиметься рішення. Згідно з інформацією, яка є зараз у нас, Томос буде надано вже в цьому році. Коли саме – за місяць чи восени – конкретики немає, але точно в цьому році", – наголосив глава УПЦ КП.
Сам він розраховує очолити нову церкву.
"Я не бачу кандидатур інших архієреїв, хто б міг управляти процесом, взяти на себе цей хрест", – сказав Філарет.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що автокефальна церква є одним зі стовпів національної безпеки України.
Українська Греко-Католицька Церква не збирається приєднуватися до новоствореної помісної церкви в разі отримання томосу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"