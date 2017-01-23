Українське машинобудування потребує державної підтримки, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що українське машинобудування потребує серйозної підтримки збоку держави.

Про це Гройсман сказав під час наради з питань підтримки виробництва спеціальної вантажної автомобільної техніки в Україні, інформує прес-служба уряду.

Зокрема, на нараді обговорювалися потреби держави в автотехніці, головні проблеми, що виникають під час її експлуатації, а також можливості збільшення виробництва необхідної техніки в Україні та її локалізації.

"Нам потрібно створювати додану вартість і робочі місця в Україні. Виходячи з того, що держава має величезні потреби в техніці, я думаю, що наше машинобудування має не стояти осторонь цього процесу. Повинні надати серйозну підтримку машинобудування. Я не збираюся лобіювати конкретного виробника, я хочу лобіювати локалізацію. Все те, що ми сьогодні закуповуємо як держава для розвитку нашої країни, повинні закуповувати максимально те, що виробляється в Україні, та продукцію, що забезпечує українців робочими місцями", - заявив Гройсман.

Прем'єр також підкреслив необхідність забезпечення високої локалізації на закупівлю усієї продукції, необхідної для України. За його словами, потрібно змінити модель, коли Україна закуповує продукцію з-за кордону, а сама залишається сировинним придатком.

У прес-службі зазначили, що за результатами обговорення Гройсман доручив розробити технологічну карту потреб державних структур у закупівлі техніки, потужностей виробників та з визначенням економічних вигід економії держбюджету і створення нових робочих місць.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року на українських заводах було вироблено 678 автотранспортних засобів, що на 63,4% менше результату грудня 2015 року і на 22,7% менше показника листопада 2016 року.