Українські лікарі не змогли потрапити до затриманого в Росії Павла Гриба
Про це написав батько затриманого Ігор Гриб у Facebook з посиланням на представника Генерального консульства України в Ростові-на-Дону.
За його словами, попри лист Європейського суду з прав людини та багаторазові ноти українських дипломатів, лікарів В.Притулу та Ю.Кучина не пустили до затриманого.
У четвер українські лікарі приїхали в Росію для обстеження Павла Гриба, який потребує щоденного специфічного лікування через вроджене захворювання. Хлопець має проблеми з кровообігом через синдром портальної гіпертензії.
Виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що спеціалісти, яких обрали у відомстві, перебуватимуть в РФ з 12 до 15 жовтня.
Нагадаємо, 18 вересня українські консули відвідали Павла Гриба в Краснодарському СІЗО.
Сина співробітника Держприкордонслужби України, 19-річного Павла Гриба 17 серпня заарештували в Краснодарі на два місяці.
Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.
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