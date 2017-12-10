Українські лікарі не змогли потрапити до затриманого в Росії Павла Гриба

Представники російської сторони не дозволили українським лікарям відвідати Павла Гриба, якого утримують в Краснодарському СІЗО №5.

Про це написав батько затриманого Ігор Гриб у Facebook з посиланням на представника Генерального консульства України в Ростові-на-Дону.

За його словами, попри лист Європейського суду з прав людини та багаторазові ноти українських дипломатів, лікарів В.Притулу та Ю.Кучина не пустили до затриманого.

У четвер українські лікарі приїхали в Росію для обстеження Павла Гриба, який потребує щоденного специфічного лікування через вроджене захворювання. Хлопець має проблеми з кровообігом через синдром портальної гіпертензії.

Виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що спеціалісти, яких обрали у відомстві, перебуватимуть в РФ з 12 до 15 жовтня.

Нагадаємо, 18 вересня українські консули відвідали Павла Гриба в Краснодарському СІЗО.

Сина співробітника Держприкордонслужби України, 19-річного Павла Гриба 17 серпня заарештували в Краснодарі на два місяці.

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.