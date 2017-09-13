Українця Павла Гриба заарештували на два місяці

Його звинувачують за статтею 205.1 КК РФ ("Сприяння терористичній діяльності")

Сина співробітника Держприкордонслужби України, 19-річного Павла Гриба 17 серпня заарештували в Краснодарі на два місяці.

"Запобіжний захід – арешт на два місяці. [Рішення] винесено 17 серпня", - повідомили в суді, зазначивши, що мова йде про "обвинувачуваного Гриба Павла Ігоровича, 1998 року народження, оголошеного в міжнародний розшук", - інформує ТАСС.

Раніше адвокат заарештованого Андрій Сабінін повідомив "ТАСС", що Гриба утримуюють у Краснодарі в СІЗО-5 Федеральної служби виконання покарань. За його інформацією, Гриба звинувачують за статтею 205.1 КК РФ ("Сприяння терористичній діяльності").

Відзначимо, що батько Павла Гриба заявив про можливі фатальні наслідки утримання його сина без ліків.

Нагадаємо, що колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель. Згодом Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо викрадення Павла Гриба.

Згодом батько зниклого звернувся до силових структур Білорусі та Росії з офіційними заявами про сприяння в розшуку і поверненні Павла Гриба на батьківщину.

7 вересня МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб знаходиться в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).