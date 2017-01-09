Батько зниклого в Білорусі українця Гриба звернувся до Слідкому Росії

Гриб також підтвердив отримання відповіді білоруських прикордонників про перетин його сином кордону в Новій Гуті

Український офіцер запасу Ігор Гриб, син якого зник 24 серпня в Гомелі за невідомих обставин, звернувся до силових структур Білорусі та Росії з офіційними заявами про сприяння в розшуку і поверненні Павла Гриба на батьківщину.

Листи Ігор Гриб направив прокуратурі Білорусі та органам Міністерства внутрішніх справ у Гомельській області, повідомляє "Радіо Свобода".

"Аналогічну заяву також направлено до Слідчого комітету Російської Федерації", - повідомив батько журналістам.

Гриб також підтвердив отримання відповіді білоруських прикордонників про перетин його сином кордону в Новій Гуті.

"У відповіді повідомляється, що під час перетину кордону до сина не було ніяких питань, і тому його пропустили в Білорусь. Напевно, таким чином Білорусь намагається дистанціюватися від подальших дій", – додає офіцер.

За його словами, представники Генерального консульства України в Ростові-на-Дону (Росія) 1 вересня знову намагаються з'ясувати можливе перебування Павла Гриба в слідчому ізоляторі на російській території.

"Вчора вони не змогли отримати жодної інформації, і сьогодні другий день будуть там працювати", – пояснив він.

Ігор Гриб також подякував правоохоронцям Гомельської області за інформацію про те, що його син перебуває в російському розшуку.

"Я не виключаю, що в відношенні них тепер можуть бути накладені певні стягнення за це", - зазначив він.

Нагадаємо, що колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель. Згодом Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо викрадення сина українського офіцера Павла Гриба.

Ігор Гриб заявив, що планує звернутися до білоруських правоохоронців із заявою про зникнення сина Павла.

Офіційний представник МЗС Білорусі повідомив, що у відомстві не отримували з Києва ноту щодо зниклого українця.