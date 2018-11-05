Українські найманці ПВК Вагнера: угруповання "Карпати" поіменно

"Карпати" росіяни створили для диверсій в тилу ЗСУ, але через слабку підготовку найманців від цієї ідеї відмовилися

Ротно-тактичною групою "Карпати", яка складається майже повністю з українських колабораціоністів, командує близько 10 російських військових.

Команда проекту ИХТАМНЕТ_М0209 і волонтери групи InformNapalm, які займаються розслідуванням військових злочинів Росії в Україні та Сирії, оприлюднили новий список найманців з ПВК Вагнера. У цьому формуванні є особлива ротно-тактична група "Карпати", до якої входять українські колабораціоністи, що воювали на Донбасі і поїхали "заробляти" в Сирію.

"Карпати" росіяни створили для диверсій в тилу ЗСУ, але через слабку підготовку найманців від цієї ідеї відмовилися. 7 травня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що за підготовку РТГр відповідає підполковник ЗС РФ Олег Дем'яненко.

"Це атакуюче ядро. Людей, які мають досвід бойових дій на Донбасі, посилають в саму дупу. Вони йдуть першими -"Карпати-Весна". Я не знаю чому, але їх завжди, як гарматне м'ясо, першими посилають", - розповів ЗМІ РФ один з найманців ПВК Вагнера.

За даними волонтерів, командні посади в РТГр займають виключно громадяни РФ з бойовим досвідом, за межами Росії. Встановлено особи 8 росіян:

- командир роти Дмитрієв Олексій Павлович, особистий номер в ПВК Вагнера М-1880 16.11.1977 року народження, позивний "Весна" (спочатку цей підрозділ називали по позивним командира);

- командир взводу (відділення) Рябіхін Сергій Валентинович, М-1882 році, 05.03.1969;

- командир взводу (відділення) Шуваріков Андрій Миколайович, М-1 884, 04.05.1977;

- снайпер-розвідник Шерматов Карім Юнусалійовіч, М-1123 01.09.1990;

- стрілок Бусигін Юрій Юрійович, 10.12.1979;

- стрілок Кирпичов Едуард Едуардович, 04.05.1970;

- стрілок Погрібний Володимир Володимирович, 03.11.1991;

- стрілок фабрики Георгій Андрійович, 31.01.1994.

Решта особового складу РТГр - українці, яких завербували для воєн в Донбасі і Сирії на боці РФ. В "Карпатах" вони мають посаду "стрілок". Встановлено 40 найманців:

- Богданов Олексій Валерійович, 17.07.1975, проживав в Донецьку, воював під Іловайськ, за попередніми даними, убитий 18.11.2017 в Сирії;

- Бойко Петро Олексійович, 08.07.1970, прописаний в Дружківці Донецької області;

- Бойченко Володимир Сергійович, 29.01.1986, Арциз Одеської області;

- Бояр Олексій Петрович, 01.08.1971, Донецьк;

- Веремчук Тимур Сергійович, 08.05.1994, Донецьк;

- Верещагін Олексій Олегович, 30.03.1976; Харків;

- Гавриленко Андрій Олександрович, 10.12.1989, село Нерубайське Одеської області;

- Господар Ігор Анатолійович, 30.06.1981, Харків;

- Григор'єв Олег Олександрович, 01.12.1974, Старобешеве Донецької області;

- Гудко Володимир Ігорович, 03.01.1991, смт Олександрівка під Чорноморському в Одеській області;

- Гусєв Сергій Валерійович, 21.10.1980, село Роздолля Первомайського району Харківської області;

- Калина Сергій Анатолійович, 03.08.1971, Охтирка Сумської області;

- Кияшко Олександр Ігорович, 19.06.1993, Донецьк, убитий в ніч з 7 на 8 квітня 2016- го в передмісті Латакії в Сирії в 700 м від базового табору;

- Козиренко Андрій Володимирович, 18.06.1969, Торез Донецької області, в 2015-му потрапляв в полон до ВСУ, був обміняний, вступив до ПВК Вагнера і потрапив в "Карпати";

- Кузнецов Станіслав Геннадійович, 28.05.1983, Донецьк;

- Куліца Юрій Сергійович, 15.07.1994, село Власівка Луганської області;

- Лобачов Олександр Валерійович, 31.05.1973, Сімферополь;

- Максимчук Олександр Германович, 25.01.1972, Харків;

- Михайлов Алекс Камілович, 13.07.1973, Краматорськ Донецької області;

- Молчанов Микола Сергійович, 25.02.1992, Донецьк;

- Морев Костянтин Володимирович, 22.02.1974, Харків;

- Мотінга Олександр Вікторович, 15.11.1980, Слов'янськ Донецької області, за попередніми даними, убитий 14.06.2017;

- Ніколенко Микола Павлович, 12.05.1982, Донецьк;

- Пеняскін Олексій Михайлович, 24.09.1988, Макіївка Донецької області;

- Писаревський Олександр Олександрович, 06.05.1990, Макіївка;

- Приходько Едуард Євгенович, 27.02.1968, Горлівка Донецької області, за попередніми даними, убитий 08.03.2016 при штурмі висоти 526 в р-ні сирійської Пальміри;

- Рожко Денис Васильович, 15.03.1977, село Грибівка Одеської області;

- Саржан Віктор Олександрович, 28.11.1969, Кривий Ріг;

- Сафоненко Юрій Вікторович, 04.02.1967, Донецьк;

- Серебряков Олексій Миколайович, 21.09.1981, Моспине Донецької області;

- Тачинський Олександр Сергійович, 11.05.1986, смт Пісочин Харківської області;

- Тютін Євген Олександрович, 30.11.1982, Харків, у 2008 році засуджений за групове згвалтування на 4 роки в'язниці;

- Шепель Артем Вікторович, 24.01.1989, Горлівка;

- Шумейко Максим Сергійович, 26.04.1977, Сімферополь;

- Шумилов Олександр Євгенович, 26.04.1977, смт Солоницівка Харківської області;

- Юдін Віталій Володимирович, 31.08.1966, Київ;

- Білоус Дмитро Вікторович, 08.02.1986, Харків;

- Кравченко Микола Іванович, 17.05.1970, Єнакієве Донецької області;

- Майоров Євген Юрійович, 21.08.1976, Донецьк.

Детальне розслідування з фотографіями і відео доступне тут.

Нагадаємо, що найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними переконаннями і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.

Також відомо, що члени "групи Вагнера" причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму Луганського аеропорту та подій у Дебальцевому.