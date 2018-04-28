Українські туристи вилетіли з Єгипту до Львова, – МЗС Невідомо, чи всіх українських туристів, які не могли вилетіти, забрав літак

Українські туристи, які не змогли вилетіти 27 квітня з аеропорту в Шарм-ель-Шейху у Єгипті, станом на 21:00 за Києвом уже в літаку сполученням Шарм-ель-Шейх — Львів.

Фото: twitter.com/VasylKyrylych

Про це повідомив очільник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. "Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх – Львів – у повітрі. Наступні рейси – до Києва", — зазначив він. Кирилич не уточнив, чи всіх українських туристів забрав літак. Нагадаємо, понад 200 українських туристів не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха.

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