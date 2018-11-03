Українські військові на Луганщині взяли в полон бойовика У бойовика знайшли зброю АК-74Н та військовий квиток виданий окупаційною "адміністрацією"

Українські військові на Луганському напрямку взяли в полон бойовика, який намагався проникнути на підконтрольну Києву територію Донбасу.

Фото: gettyimages.com

"Після не прицільного обстрілу ворогом наших позицій бойовик намагався пройти вглиб між спостережними постами", - йдеться у повідомленні. У бойовика знайшли зброю АК-74Н та військовий квиток на ім’я Солоіда Ігора Вікторовича, виданий окупаційною "адміністрацією". Нагадаємо, у суботу, 10 березня, незаконні збройні формування п'ять разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, одного військовослужбовця було поранено.

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