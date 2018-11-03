АТО: п'ять обстрілів позицій ЗСУ, одного військовослужбовця поранено

У суботу, 10 березня, незаконні збройні формування п'ять разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, одного військовослужбовця було поранено.

"Загалом, за минулу добу, агресор здійснив 5 обстрілів позицій Збройних Сил України. В результаті ворожого вогню один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця доставили у військово-медичний госпіталь. Йому надали необхідну медичну допомогу", - заявив спікер операції Олег Сушинський, йдеться в ранковому зведенні штабу АТО.

На Луганському напрямку противник з гранатометів і стрілецької зброї вів вогонь по позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Новгородське і Малинове. Крім цього, міномети калібру 82 мм бойовики застосували неподалік Катеринівки.

У Донецькій області окупанти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляли українські опорні пункти поблизу Водяного. Також з 82-мм мінометів і гранатометів бойовики вели вогонь по захисниках Богданівки.