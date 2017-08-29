Українські військові прийняли на озброєння протитанковий ракетний комплекс "Корсар", - ФОТО ВІДЕО

Також розроблено дві керовані ракети РК-3К і РК-3ОФ

Легкий переносний ракетний комплекс "Корсар", розроблений конструкторським бюро "Луч", прийнято на озброєння Збройних Сил України.

"Прийняттю на озброєння нового ракетного комплексу передував цілий комплекс із заводських і державних випробувань у присутності самих військових, під час яких "Корсар" підтвердив свої високі характеристики. Крім того, КБ "Луч" достроково виготовило і поставило ЗСУ понад 50 ракет до "Корсара" разом з визначеною замовником кількістю пускових установок", - повідомляють на сайті "Укроборонпрому".

"Корсар" дозволяє вести вогонь на дистанції 2,5 км (аналогічна дальність у американського FGM-148 Javelin), а наведення ракети здійснюється за допомогою лазерного променя. При цьому наведення відбувається в низькоенергетичному рівні випромінювання, щоб приховати канал управління.

Однією з головних особливостей цього комплексу є габарити, які дозволяють його переносити і вести вогонь "з плеча", без застосування додаткових пристроїв. Але для зручності використання на заздалегідь підготовленій позиції, наприклад, під час оборони, бійці можуть використовувати спеціальний станок.

Для "Корсара" також розроблено дві керовані ракети РК-3К і РК-3ОФ.

РК-3К оснащена тандемною кумулятивною бойовою частиною, призначеною для ураження сучасних броньованих нерухомих і рухомих об'єктів, які мають комбіновану, рознесену або монолітну броню, в тому числі з динамічним захистом, а також зважених вертольотів. Ця ракета забезпечує бронепробивність динамічного захисту не менш ніж 550 мм.

РК-3ОФ оснащена осколково-фугасною бойовою частиною з ударним ядром і призначена для ураження легкоброньованих об'єктів, споруд польового типу (ДОТ, ДЗОТ) і живої сили. Під час випробувань було наскрізь пробито бронеплиту завтовшки 50 мм.

За точність наведення комплексу відповідає одна з передових серійних розробок Ізюмського приладобудівного заводу - прилад наведення ПН-КУ. Незважаючи на його малі габарити і вагу 4 кг, він забезпечує наведення ракети на дальності до 2,5 км у межах +/- 250 мм. Тобто "Корсар" навіть на максимальній дальності свого польоту дозволяє оператору влучати в амбразуру доту.

Нагадаємо, що державний концерн "Укроборонпром" в рамках державного оборонного замовлення отримав за останні три роки фінансування на суму 11,7 млрд грн.