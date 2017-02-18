Українсько-німецький фільм "Школа №3" отримав гран-прі на Берлінському кінофестивалі
Фільм відзначено міжнародним журі з формулюванням "Ми вручаємо гран-прі фільму, який повільно відкривається глядачеві і зацікавлює його деталями і особистими історіями, розказаними з погляду героїв картини з ніжністю, травмою, і навіть банальністю і гумором ... Ми відзначаємо співробітництво режисера, оператора і героїв фільму і те, як їм вдалося побудувати простір довіри. Фільм не дозволяє наративу війни переважати над емоційним світом його молодих геров, які дозволяють нам пізнати найбільш цінні і особисті деталі їх життів", - повідомляє "LB.ua" з посиланням на прес-службу кіноогляду.
Документальна картина розповідає про учнів школи №3 в Миколаївці на Донбасі.
Фільм знято в українсько-німецькій копродукції.
Фото: Facebook /СУК
Спеціальну згадку від журі конкурсу Generation 14+ отримав китайський фільм "Дурна птаха", приз за кращий короткометражний фільм пішов картині "Джунглі знають тебе краще, ніж я" (Бельгія, Колумбія), ще одна спеціальна згадка дісталося картині "В синяву" (Хорватія, Словенія, Швеція).
Кришталевого ведмедя конкурсу Generation отримала картина "Поцілунки метелика" Рафаеля Капелінські (Великобританія).
Конкурс Generation, поряд з "Форумом" і "Панорамою" - паралельний конкурс Берлінського кінофестивалю. У ньому беруть участь фільми, зняті молодими режисерами про підлітків або молодь. У журі двох секцій цієї програми також входять молоді люди.
Перемогли основного конкурсу 67-го Берлінале стануть відомі в суботу, 18 лютого.
Нагадаємо, що фільм "Переломний момент: Війна за демократію в Україні", співрежисерами якого виступили володар трьох Оскарів Марк Джонатан Харріс та режисер "Поводиря" Олесь Санін, визнано найкращим документальним фільмом на кінофестивалі EtCultura.
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