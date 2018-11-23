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Українським військовим підвищать зарплату до 10 тис грн, на фронті - до 21 тис грн

Порошенко анонсував підвищення військової "мінімалки" з 1 січня
Президент Петро Порошенко заявив, що з 1 січня 2019 року заробітна плата військовослужбовців становитиме щонайменше 10 тис грн, а на фронті - 21 тис грн.
Українським військовим підвищать зарплату до 10 тис грн, на фронті - до 21 тис грн Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Сьогодні о 6 ранку парламент підтримав моє рішення, яке я виніс на Раду національної безпеки і оборони, щоб підвищити рівень грошового забезпечення солдат. З 1 січня солдат буде отримувати не менше ніж 10 тис. гривень, а на фронті - 21 тис.", - заявив глава держави у п'ятницю на зустрічі з київськими студентами.

Нагадаємо, що українська армія увійшла до десятки найсильніших в Європі за версією Business Insider.

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23 11 2018 15:18
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