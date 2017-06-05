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Українським військовим пропонують безкоштовно перевіритися на ВІЛ

У район АТО безкоштовно передано 60 тисяч тестів
Кожен військовослужбовець в зоні АТО зможе пройти добровільне тестування на ВІЛ/СНІД.
Українським військовим пропонують безкоштовно перевіритися на ВІЛ Фото: вич.рф

Про це в суботу, 6 травня, повідомляє прес-центр штабу АТО.

В результаті співробітництва медичної служби Міністерства оборони та Збройних Сил України з Міжнародною громадською організацією "Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІДу та туберкульозу", в районі проведення антитерористичної операції розпочато добровільне тестування військовослужбовців Збройних Сил України з метою ранньої діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

"Для потреб медичної служби в район АТО на безоплатній основі передано 60 тис. одиниць імунохроматичних одноступеневих тестів", – повідомив начальник відділу медичного забезпечення штабу АТО Едуард Хорошун.

За його словами, тестування проводиться виїзними медичними бригадами військових мобільних госпіталів із залученням епідеміологів пересувних санітарно-епідеміологічних груп. При його проведенні обов'язково дотримуються принципи добровільності, конфіденційності, а за бажанням й анонімності.

Нагадаємо, Сполучені Шштати Америки мають намір виділити Україні близько 37,5 млн доларів на боротьбу з ВІЛ/СНІДом.

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06 05 2017 23:59
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