Українським військовим пропонують безкоштовно перевіритися на ВІЛ

У район АТО безкоштовно передано 60 тисяч тестів

Кожен військовослужбовець в зоні АТО зможе пройти добровільне тестування на ВІЛ/СНІД.

Про це в суботу, 6 травня, повідомляє прес-центр штабу АТО.

В результаті співробітництва медичної служби Міністерства оборони та Збройних Сил України з Міжнародною громадською організацією "Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІДу та туберкульозу", в районі проведення антитерористичної операції розпочато добровільне тестування військовослужбовців Збройних Сил України з метою ранньої діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

"Для потреб медичної служби в район АТО на безоплатній основі передано 60 тис. одиниць імунохроматичних одноступеневих тестів", – повідомив начальник відділу медичного забезпечення штабу АТО Едуард Хорошун.

За його словами, тестування проводиться виїзними медичними бригадами військових мобільних госпіталів із залученням епідеміологів пересувних санітарно-епідеміологічних груп. При його проведенні обов'язково дотримуються принципи добровільності, конфіденційності, а за бажанням й анонімності.

Нагадаємо, Сполучені Шштати Америки мають намір виділити Україні близько 37,5 млн доларів на боротьбу з ВІЛ/СНІДом.