Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Український баскетболіст Лень потрапив до ТОП-50 легіонерів НБА

У загальному рейтингу всіх гравців НБА Лень на 165 місці
Український центровий американського "Фінікса" Олексій Лень включений у рейтинг кращих легіонерів НБА за версією ESPN.
Український баскетболіст Лень потрапив до ТОП-50 легіонерів НБА Олексій Лень. Фото: www.eurohoops.net

Українець розташувався на 43-му місці серед іноземців ліги. Найращим серед легіонерів є Кайра Ірвінг з Австралії.

У загальному рейтингу всіх гравців НБА Леня визначили на 165-е місце.

Нагадаємо, що нокаут Василя Ломаченко визнано найкращого за версією ESPN.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2016 17:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.