НОВИНИУкраїнський центровий американського "Фінікса" Олексій Лень включений у рейтинг кращих легіонерів НБА за версією ESPN.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український баскетболіст Лень потрапив до ТОП-50 легіонерів НБА
У загальному рейтингу всіх гравців НБА Лень на 165 місці
Олексій Лень. Фото: www.eurohoops.net
Українець розташувався на 43-му місці серед іноземців ліги. Найращим серед легіонерів є Кайра Ірвінг з Австралії.
У загальному рейтингу всіх гравців НБА Леня визначили на 165-е місце.
Нагадаємо, що нокаут Василя Ломаченко визнано найкращого за версією ESPN.
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