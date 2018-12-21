Український моряк Костишин визнав себе військовополоненим, - адвокат

Український моряк Владислав Костишин під час слідчих дій у Москві заявив, що визнає себе військовополоненим.

Слідчі дії за участю Костишина відбулися 19 грудня. Костишин заявив під протокол, що визнає себе військовополоненим, а також попросив надати перекладача з російської на українську мову, повідомив адвокат Костишина Олег Єлісєєв на своїй сторінці у Facebook.

"Владислав почувається добре і тримається молодцем, як і личить справжньому військовослужбовцю. Дуже скромний у своїх бажаннях і потребах. Очі от лише втомлені й сумні", - написав адвокат.

Також, адвокати відвідали в СІЗО "Матроська тиша" військовополонених українських моряків Андрія Ейдера і Андрія Артеменка, які отримали поранення під час затримання російською стороною суден поблизу Керченської протоки 25 листопада. За словами захисників, моряки почуваються краще.

Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.