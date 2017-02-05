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Український військовий загинув внаслідок обстрілу неподалік Авдіївки, – штаб

Бойовики стріляли з боку Яковлівки та Ясинуватої
Внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець ЗСУ.
Український військовий загинув внаслідок обстрілу неподалік Авдіївки, – штаб Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Бойовики застосували по позиціях українських військових міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети та великокаліберні кулемети.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.

Бойовики вели вогонь з боку населених пунктів Яковлівка та Ясинувата, що знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська з початку доби 28 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Чотири українські воїни отримали поранення.

У зоні АТО на розтяжці підірвалися мирні мешканці.

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02 05 2017 23:59
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