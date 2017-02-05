Український військовий загинув внаслідок обстрілу неподалік Авдіївки, – штаб
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Бойовики застосували по позиціях українських військових міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети та великокаліберні кулемети.
"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.
Бойовики вели вогонь з боку населених пунктів Яковлівка та Ясинувата, що знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська з початку доби 28 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Чотири українські воїни отримали поранення.
У зоні АТО на розтяжці підірвалися мирні мешканці.
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