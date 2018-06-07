Українці масово використовують білорусів для ввезення авто на єврономерах, – "Схеми"

Журналісти на волинській митниці викрили "схему", за якою автомобіль перетинає кордон з Євросоюзом в режимі транзиту. В такому статусі автівка може перебувати в Україні не довше 10 днів. За цей час транспортний засіб їде на інший пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. У нейтральній зоні у нього сідає білорус з довіреністю від власника авто і повертається в Україну.

Після цього він виходить з авто і, іноді пішки, повертається назад до Білорусі. Автомобіль залишається у користувача-українця, який також отримує довіреність від власника, йдеться в розслідуванні "Схем".

Автівка може знаходитися в Україні рік. Таким чином, продавці та покупці уникають сплати митних платежів.

У сюжеті один із жителів села біля українсько-білоруського кордону розповів, що за перевезення йому заплатили 20 доларів.

Також один із "продавців" нерозмитнених авто розповів, що через рік цю схему повторюють, але це буде коштувати 400 доларів.

"Є "рєшали"​, які роблять. Люди, які отримують за це певні кошти, які заносять туди, куди треба, оцих 400 доларів, платять білорусу і все решта", - заявив продавець.

За травень 2018 року через митний пост "Доманове" у Волинській області в Україну заїхало майже три тисячі нерозмитнених автомобілів з європейською реєстрацією, за кермом яких були саме громадяни Білорусі.

Нагадаємо, що депутати Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради внесли до парламенту законопроекти, ухвалення яких покликано вирішити проблему нелегального ввезення в країну авто "на єврономерах".

Державна фіскальна служба констатує, що в Україні незаконно перебувають 317 тис. автомобілів з іноземними номерами.