Розмитнення автомобілів на єврономерах значно подешевшає

Базові ставки акцизного податку будуть наступними: для авто з бензиновим двигуном - 50 євро, для авто на дизелі - 75 євро

Верховна Рада значно зменшить розмір акцизного податку для ввезених в Україну автомобілів.

Про це йдеться у статті голови податкового комітету Верховної Ради Ніни Южаніної на "Економічній правді".

Для зменшення вартості митного оформлення авто і для створення правових і економічних умов для реєстрації уже ввезених в Україну авто, комітет з питань податкової та митної політики вніс до парламенту законопроекти № 8487 і № 8488 відповідно.

Акцизний податок для ввезених в Україну авто буде змінений. Базові ставки акцизного податку будуть наступними: для авто з бензиновим двигуном - 50 євро, для авто на дизелі - 75 євро.

Йдеться саме про базові ставки, до яких ще будуть застосовуватися коефіцієнти. Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку.

Формула обчислення виглядатиме так: Базова ставка х Коефіцієнт двигуна х Коефіцієнт віку = Сума акцизного податку

Приклад розрахунку акцизного податку для авто з бензиновим двигуном:

об’єм двигуна: 2000 см3, рік випуску авто: 2012 (повних 5 років)

50 (євро) х 2 (2000 см3/1000) х 5 (років) = 500 євро.

Приклад розрахунку акцизного податку для авто з дизельним двигуном:

об’єм двигуна: 1600 см3, рік випуску авто: 2007 (повних років 10)

75 (євро) х 1,6 (1600 см3/ 1000) х 10 (років) = 1200 євро.

Акцизний податок з авто, розрахований за запропонованою формулою, буде значно меншим за той, що діє сьогодні. Різниця в розмірі ставок для різних за об'ємом двигуна авто не буде суттєвою.

Водночас, акцизний податок на старі авто буде вищий за рахунок його збільшення на віковий коефіцієнт, що стимулюватиме до придбання більш нових авто.