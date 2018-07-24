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Українці витратили $1 млрд на автомобілі за півроку

Найбільшу кількість легкових автомобілів було ввезено з Японії
Україна імпортувала легкових автомобілів на суму понад 985 мільйонів доларів тільки за перше півріччя 2018 року.
Українці витратили $1 млрд на автомобілі за півроку Фото: kyiv.comments.ua

Найбільшу кількість легкових автомобілів було ввезено в Україну з Японії - на 171,5 млн доларів, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Далі йде Німеччина. Протягом звітного періоду Україна імпортувала з Німеччини легкових автомобілів на більш ніж 163,4 млн доларів.

Замикають трійку лідерів США. За шість місяців цього року американці поставили на український ринок легкових автомобілів на 138,6 млн доларів.

Водночас, в першому півріччі Україна експортувала легкових автомобілів на 3,9 млн доларів. Українські автомобілі більше за інших купували Канада, США і Туреччина.

Нагадаємо, що за п'ять місяців 2018 року ринок уживаних автомобілів в Україні зріс на 76% - до 33 576 штук, тоді як нових автомобілів було подано 32 213 одиниць (зростання на 9%).

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