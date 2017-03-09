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Українця Олександра Хижняка визнали кращим боксером чемпіонату світу

Олександр Хижняк став п'ятим українцем-чемпіоном світу з боксу серед аматорів
Український боксер Олександр Хижняк, який виграв золото чемпіонату світу в Гамбурзі, отримав індивідуальну нагороду.
Українця Олександра Хижняка визнали кращим боксером чемпіонату світу Фото: aiba.org

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA), українець Хижняк визнаний кращим боксером минулого чемпіонату світу.

Кращою командою турніру стала збірна Куби, кращим тренером, на думку експертів, став американець Біллі Уолш.

Нагороду фейр-плей отримав боксер з Вірменії Артем Арутюнян.

Олександр Хижняк став лише п'ятим українським чемпіоном світу з боксу серед аматорів за історію. Раніше аналогічне досягнення підкорялося Василю Ломаченкові (двічі), Тарасу Шелестюку, Євгену Хитрову та Олександру Усику.

На минулому чемпіонаті світу Хижняк, який виступав у ваговій категорії до 75 кг, послідовно обіграв на шляху до фіналу словака Андрія Чемеха, англійця Бенджаміна Віттакера і американця Троя Айзлі. У вирішальному поєдинку Олександр переміг свого опонента з Казахстану Абільхана Аманкула.

Хижняк став єдиним медалістом у складі української збірної на ЧС.

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03 09 2017 20:40
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