БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкрпошта знизила тарифи на відправку посилок в дев'ять європейських країн.
Раніше повідомляли, що "Укрпошта" запустила свого першого чат-бота. Його бета-версія в Telegram може відстежувати відправлення за номером, повідомляти про зміни його статусу і шукати місця розташування відділень за поштовим індексом.
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Укрпошта знизила знизила вартість посилок в Європу
Залежно від ваги зменшена вартість до 15%
Фото: ukrposhta.ua
Залежно від ваги зменшена вартість до 15% на відправку посилок масою до 10 кг в Польщу, Чехію, Литву, Латвію, Естонію, Словаччину та Угорщину, - повідомила компанія на своїй сторінці в Facebook.
Для Італії та Іспанії знижено вартість пересилки посилок вагою понад 10 кг: від 15% до 35% в залежності від ваги.
Детальніше з тарифами на пересилання міжнародних відправлень можна ознайомитися тут.
Раніше повідомляли, що "Укрпошта" запустила свого першого чат-бота. Його бета-версія в Telegram може відстежувати відправлення за номером, повідомляти про зміни його статусу і шукати місця розташування відділень за поштовим індексом.
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