Укрпошта знизила знизила вартість посилок в Європу

Укрпошта знизила тарифи на відправку посилок в дев'ять європейських країн.

Залежно від ваги зменшена вартість до 15% на відправку посилок масою до 10 кг в Польщу, Чехію, Литву, Латвію, Естонію, Словаччину та Угорщину, - повідомила компанія на своїй сторінці в Facebook.

Для Італії та Іспанії знижено вартість пересилки посилок вагою понад 10 кг: від 15% до 35% в залежності від ваги.

Детальніше з тарифами на пересилання міжнародних відправлень можна ознайомитися тут.

Раніше повідомляли, що "Укрпошта" запустила свого першого чат-бота. Його бета-версія в Telegram може відстежувати відправлення за номером, повідомляти про зміни його статусу і шукати місця розташування відділень за поштовим індексом.

