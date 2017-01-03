В окупованому Донецьку бойовики захопили "Укртелеком", компанія припинила роботу

Припинено надання послуг телефонного зв'язку і доступу до інтернету для майже 200 тис. осіб

Компанія "Укртелеком" з 1 березня припиняє надання послуг на непідконтрольній частині Донецької області через втручання невідомих у роботу мережі і захоплення офісу озброєними особами.

"Оператор втратив технічну можливість централізовано керувати обладнанням на непідконтрольній території Донецької області, і, відповідно, локальний фрагмент мережі було оперативно відключено від загальнонаціональної мережі", - повідомляють на сайті компанії.

Зазначають, що припинено надання послуг телефонного зв'язку і доступу до інтернету для майже 200 тис. осіб.

"Укртелеком" повідомив про ситуацію НКРЗІ, відповідним правоохоронним органам та іншим операторам.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

У лютому 2015 року "Укртелеком" припинив роботу в анексованому Росією Криму.