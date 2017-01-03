Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В окупованому Донецьку бойовики захопили "Укртелеком", компанія припинила роботу

Припинено надання послуг телефонного зв'язку і доступу до інтернету для майже 200 тис. осіб
Компанія "Укртелеком" з 1 березня припиняє надання послуг на непідконтрольній частині Донецької області через втручання невідомих у роботу мережі і захоплення офісу озброєними особами.
В окупованому Донецьку бойовики захопили "Укртелеком", компанія припинила роботу Фото: investgazeta.net

"Оператор втратив технічну можливість централізовано керувати обладнанням на непідконтрольній території Донецької області, і, відповідно, локальний фрагмент мережі було оперативно відключено від загальнонаціональної мережі", - повідомляють на сайті компанії.

Зазначають, що припинено надання послуг телефонного зв'язку і доступу до інтернету для майже 200 тис. осіб.

"Укртелеком" повідомив про ситуацію НКРЗІ, відповідним правоохоронним органам та іншим операторам.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

У лютому 2015 року "Укртелеком" припинив роботу в анексованому Росією Криму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 03 2017 14:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.