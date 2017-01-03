В окупованому Донецьку бойовики захопили "Укртелеком", компанія припинила роботу
"Оператор втратив технічну можливість централізовано керувати обладнанням на непідконтрольній території Донецької області, і, відповідно, локальний фрагмент мережі було оперативно відключено від загальнонаціональної мережі", - повідомляють на сайті компанії.
Зазначають, що припинено надання послуг телефонного зв'язку і доступу до інтернету для майже 200 тис. осіб.
"Укртелеком" повідомив про ситуацію НКРЗІ, відповідним правоохоронним органам та іншим операторам.
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
У лютому 2015 року "Укртелеком" припинив роботу в анексованому Росією Криму.
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