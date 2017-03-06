"Укрзалізниця" не зменшуватиме кількість пасажирських потягів до Росії
Про це повідомили в ПАТ "Укрзалізниця", пише УНН.
"Розміри руху пасажирських поїздів між Україною та Російською Федерацією у графіку руху пасажирських поїздів на 2017/2018 рік наразі залишаються без змін", – повідомили у відомстві.
В "Укрзалізниці" зазначили, що пасажирське сполучення між Україною та Росією здійснюється у відповідності з графіком руху потягів на 2016/2017 рік, який дійсний до 9 грудня 2017 року.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна готується припинити залізничне пасажирське сполучення з РФ.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків до польського міста Холм у міжнародних залізничних касах.
"Укрзалізниця" продовжила маршрути двох поїздів далекого сполучення вздовж усього Чорноморського узбережжя Одеської області в Білгород-Дністровський.
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