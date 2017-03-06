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"Укрзалізниця" не зменшуватиме кількість пасажирських потягів до Росії

Пасажирське сполучення між Україною та РФ здійснюється відповідно до графіку
У графіку руху пасажирських потягів з України до Російської Федерації немає змін на 2017, 2018 роки.
"Укрзалізниця" не зменшуватиме кількість пасажирських потягів до Росії Фото:unian.ua

Про це повідомили в ПАТ "Укрзалізниця", пише УНН.

"Розміри руху пасажирських поїздів між Україною та Російською Федерацією у графіку руху пасажирських поїздів на 2017/2018 рік наразі залишаються без змін", – повідомили у відомстві.

В "Укрзалізниці" зазначили, що пасажирське сполучення між Україною та Росією здійснюється у відповідності з графіком руху потягів на 2016/2017 рік, який дійсний до 9 грудня 2017 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна готується припинити залізничне пасажирське сполучення з РФ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків до польського міста Холм у міжнародних залізничних касах.

"Укрзалізниця" продовжила маршрути двох поїздів далекого сполучення вздовж усього Чорноморського узбережжя Одеської області в Білгород-Дністровський.

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03 06 2017 19:20
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