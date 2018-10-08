"Укрзалізниця" витратить 3 мільярди на ремонт колій, - ІНФОГРАФІКА
Також залізничники нагадують, що до цієї суми варто додати 2 млрд грн, передбачені на планові ремонти основних засобів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медіацентр Магістраль".
В "Укрзалізниці" пояснили, якщо розшифровувати відсотки, то цьогоріч на ремонтно-колійні роботи передбачається витратити 2 млрд 933 млн 253 тис. грн, плюс до цього треба додати суму на планові ремонти основних засобів - 2 млрд 8 млн 782 тис. грн. Це дасть змогу підвищити безпеку руху та гарантувати надійність колії на найвідповідальніших напрямках, до того ж найближчі 15-20 років. Йдеться про міжнародні транспортні коридори та дільниці руху прискорених пасажирських поїздів.
Загалом до кінця року шляхові бригади мають реконструювати 307,5 км колій; виконати капітальний ремонт на 237,8 км; середній ремонт - на 870,1 км, комплексно-оздоровчий ремонт - на 520 км.
Також необхідно здійснити середній ремонт 790 комплектів стрілочних переводів, 340 замінити на нові, 187 - на старопридатних.
Із запланованого обсягу робіт на перші 7 місяців виконано: реконструкція колій - на 74%; капремонт колій - 120%; середній ремонт колій - 104%; комплексно-оздоровчий ремонт колій - 104,8%. Відставання від графіка реконструкції шляхів в "Укрзалізниці" пояснюють проблемами з постачанням комплектуючих.
Також, "Укрзалізниця" завершує узгодження змін правил перевезень, за якими поїзди будуть поділені на класи комфорт, стандарт і економ. Компанія планує завершити підготовку до цього нововведення до кінця літа.
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