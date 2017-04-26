"Укрзалізниця" заявляє, що не возить вантажі в "ЛНР" "ДНР"

"Укрзалізниця" заявляє, що не здійснює жодної діяльності на непідконтрольній території.

Товариство не використовує рухомий склад для будь-яких перевезень на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, - йдеться в заяві компанії, оприлюдненій на офіційному сайті.

"Укрзалізниця" також наголосила, що наразі відсутнє залізничне сполучення із непідконтрольними територіями.

Залізничним транспортом не перевозяться вантажі на тимчасово непідконтрольну територію України та зворотно, рух поїздів зупинено.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" спростувала інформацію деяких ЗМІ стосовно того, що наразі є залізничне сполучення із непідконтрольними територіями.