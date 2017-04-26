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"Укрзалізниця" заявляє, що не возить вантажі в "ЛНР" "ДНР"

Наразі відсутнє залізничне сполучення із непідконтрольними територіями
"Укрзалізниця" заявляє, що не здійснює жодної діяльності на непідконтрольній території.
"Укрзалізниця" заявляє, що не возить вантажі в "ЛНР" "ДНР" Фото:slovoidilo.ua

Товариство не використовує рухомий склад для будь-яких перевезень на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, - йдеться в заяві компанії, оприлюдненій на офіційному сайті.

"Укрзалізниця" також наголосила, що наразі відсутнє залізничне сполучення із непідконтрольними територіями.

Залізничним транспортом не перевозяться вантажі на тимчасово непідконтрольну територію України та зворотно, рух поїздів зупинено.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" спростувала інформацію деяких ЗМІ стосовно того, що наразі є залізничне сполучення із непідконтрольними територіями.

Нагадаємо, 14 березня, набув чинності порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

 

 

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26 04 2017 08:58
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