"Укрзалізниця" звільнила п'ятьох провідників за пияцтво на роботі

"Укрзалізниця" за останніх півтора року звільнила п'ятьох провідників, які були на роботі у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляє LB.ua з посиланням на "Укрзалізницю", всі випадки пияцтва на роботі були зафіксовані у 2017 році.

Зокрема, 19 лютого 2017 року пасажири одного з вагонів поїзда №121 "Миколаїв – Київ" через нетверезого провідника були змушені спати під ковдрами, оскільки він не увімкнув опалення. Провідника звільнили.

8 квітня 2017 року комісійна перевірка на ст. "Івано-Франківськ" підтвердила факт сп'яніння провідника поїзда №134 "Миколаїв – Івано-Франківськ". Його звільнили.

17 квітня 2017 року нетверезий провідник поїзда №207 "Київ – Ужгород" чіплявся з розмовами до пасажирів і непристойно виражався. Після скарги одного з пасажирів провідника звільнили.

5 червня 2017 року провідник поїзда №59 "Харків – Одеса" був п'яний, і пасажири вагона змушені були обслуговувати себе самі. Провідника звільнили, начальнику поїзда оголосили догану.

15 червня 2017 року провідник поїзда №91 "Костянтинівка – Одеса" випивав із пасажирами до другої години ночі. Його теж звільнили.

Цього року таких фактів ще не було.

За словами співрозмовника видання в "Укрзалізниці", якщо пасажир бачить п'яного провідника, потрібно телефонувати на гарячу лінію УЗ, яка в таких випадках працює оперативно. На найближчій станції до провідника прийде комісія зі співробітників вокзалу та поліції, яка зафіксує порушення. Крім того, начальник поїзда в разі скарги від пасажира і очевидних ознак алкогольного сп'яніння провідника повинен відсторонити від роботи останнього.

Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру п'ятьом особам у справі про зловживання на 92 млн грн в "Укрзалізниці".