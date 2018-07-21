"Укрзалізниця" звільнила п'ятьох провідників за пияцтво на роботі
Як повідомляє LB.ua з посиланням на "Укрзалізницю", всі випадки пияцтва на роботі були зафіксовані у 2017 році.
Зокрема, 19 лютого 2017 року пасажири одного з вагонів поїзда №121 "Миколаїв – Київ" через нетверезого провідника були змушені спати під ковдрами, оскільки він не увімкнув опалення. Провідника звільнили.
8 квітня 2017 року комісійна перевірка на ст. "Івано-Франківськ" підтвердила факт сп'яніння провідника поїзда №134 "Миколаїв – Івано-Франківськ". Його звільнили.
17 квітня 2017 року нетверезий провідник поїзда №207 "Київ – Ужгород" чіплявся з розмовами до пасажирів і непристойно виражався. Після скарги одного з пасажирів провідника звільнили.
5 червня 2017 року провідник поїзда №59 "Харків – Одеса" був п'яний, і пасажири вагона змушені були обслуговувати себе самі. Провідника звільнили, начальнику поїзда оголосили догану.
15 червня 2017 року провідник поїзда №91 "Костянтинівка – Одеса" випивав із пасажирами до другої години ночі. Його теж звільнили.
Цього року таких фактів ще не було.
За словами співрозмовника видання в "Укрзалізниці", якщо пасажир бачить п'яного провідника, потрібно телефонувати на гарячу лінію УЗ, яка в таких випадках працює оперативно. На найближчій станції до провідника прийде комісія зі співробітників вокзалу та поліції, яка зафіксує порушення. Крім того, начальник поїзда в разі скарги від пасажира і очевидних ознак алкогольного сп'яніння провідника повинен відсторонити від роботи останнього.
Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру п'ятьом особам у справі про зловживання на 92 млн грн в "Укрзалізниці".
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