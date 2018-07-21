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"Укрзалізниця" звільнила п'ятьох провідників за пияцтво на роботі

Якщо пасажир бачить п'яного провідника, перевізник просить телефонувати на гарячу лінію УЗ
"Укрзалізниця" за останніх півтора року звільнила п'ятьох провідників, які були на роботі у стані алкогольного сп'яніння.
"Укрзалізниця" звільнила п Фото: expres.ua

Як повідомляє LB.ua з посиланням на "Укрзалізницю", всі випадки пияцтва на роботі були зафіксовані у 2017 році.

Зокрема, 19 лютого 2017 року пасажири одного з вагонів поїзда №121 "Миколаїв – Київ" через нетверезого провідника були змушені спати під ковдрами, оскільки він не увімкнув опалення. Провідника звільнили.

8 квітня 2017 року комісійна перевірка на ст. "Івано-Франківськ" підтвердила факт сп'яніння провідника поїзда №134 "Миколаїв – Івано-Франківськ". Його звільнили.

17 квітня 2017 року нетверезий провідник поїзда №207 "Київ – Ужгород" чіплявся з розмовами до пасажирів і непристойно виражався. Після скарги одного з пасажирів провідника звільнили.

5 червня 2017 року провідник поїзда №59 "Харків – Одеса" був п'яний, і пасажири вагона змушені були обслуговувати себе самі. Провідника звільнили, начальнику поїзда оголосили догану.

15 червня 2017 року провідник поїзда №91 "Костянтинівка – Одеса" випивав із пасажирами до другої години ночі. Його теж звільнили.

Цього року таких фактів ще не було.

За словами співрозмовника видання в "Укрзалізниці", якщо пасажир бачить п'яного провідника, потрібно телефонувати на гарячу лінію УЗ, яка в таких випадках працює оперативно. На найближчій станції до провідника прийде комісія зі співробітників вокзалу та поліції, яка зафіксує порушення. Крім того, начальник поїзда в разі скарги від пасажира і очевидних ознак алкогольного сп'яніння провідника повинен відсторонити від роботи останнього.

Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру п'ятьом особам у справі про зловживання на 92 млн грн в "Укрзалізниці".

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21 07 2018 18:29
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