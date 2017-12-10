Ультрас "Дніпра" прокоментували бійку з вболівальниками "Дніпро-1"

Фанати Дніпра спробували пояснити свою поведінку під час матчу

На Facebook-сторінці "Рупор Північної Трибуни" було опубліковано заяву фанатів дніпровського Дніпра з приводу вчорашньої бійки, в ході якої постраждав нардеп і президент СК Дніпро-1 Юрій Береза.

Фанати згадують, як був створений Дніпро-1, який вони називають "клубом-іграшкою народного депутата". За їх словами, в місті з'явилося дуже багато реклами іншого клубу, в той час як Дніпро потребував фінансової підтримки, йдеться у повідомленні.

Ультрас підкреслюють, що спочатку вони намагалися знайти компроміс з уболівальниками і керівництвом Дніпро-1. За їх словами, аргументи не були почуті.

Також вони згадують, що Береза намагався рекламувати себе саме на фанатах Дніпра. У 2014 році саме вони першими в Дніпрі створили волонтерський центр, створили новий символ міста (тризуб на готелі "Парус"), а "кожен третій фанат поїхав в зону АТО".

Саме на цьому акцентував увагу Береза, рекламуючи себе на імені фанатів. Тепер же, за словами вболівальників, коли грошей Коломойського в ФК Дніпро більше немає, клуб теж виявився не потрібним.

При цьому Дніпро-1 зайняв стадіон "Дніпро-арена" і базу в Придніпровську, де раніше базувався саме ФК Дніпро.

Вчора, під час матчу між Дніпром і Дніпром-1 між фанатами сталася бійка, в ході якої постраждав нардеп Юрій Береза.

Сам Береза після побиття оголосив про намір домогтися повернення поліцейських на стадіони.

Варто зазначити, що народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко розповів, що незабаром в Україні створять "чорні списки" футбольних уболівальників , щоб уникнути конфліктних ситуацій.