УПЦ КП проситиме парламент перейменувати УПЦ МП
Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив предстоятель УПЦ КП Філарет.
"Чого ми будемо вимагати? Це щоб в Україні була одна українська православна церква і щоб РПЦ не ховалася під назвою "українська", будучи по суті російською. І тому ми будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон про те, що в Україні одна українська православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською церквою. Тим більше, богослужіння звершують церковнослов'янською мовою, проповідь – російською мовою, захищають інтереси на сході російські", – сказав предстоятель УПЦ КП.
Він також наголосив, що об'єднана українська церква називатиметься "Українська православна церква".
"Назва буде "Українська православна церква". Друга назва буде "Київський патріархат", – сказав Філарет.
Нагадаємо, як повідомив архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату архієпископ Тельміський Іов, рішенням від 11 жовтня Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і відтоді в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.
Також архієпископ Іов заявив, що церква, яку буде створено в Україні під час Об'єднавчого собору, називатиметься "Православна церква в Україні", а не "Українська православна церква".
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