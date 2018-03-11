УПЦ КП проситиме парламент перейменувати УПЦ МП

Філарет проситиму Раду ухвалити "закон про те, що в Україні одна українська православна церква"

Київський патріархат звернеться до Верховної Ради з проханням ухвалити закон про єдину православну церкву в Україні, а також про зміну назви Української православної церкви (Московського патріархату) на "Російську православну церкву" в Україні.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив предстоятель УПЦ КП Філарет.

"Чого ми будемо вимагати? Це щоб в Україні була одна українська православна церква і щоб РПЦ не ховалася під назвою "українська", будучи по суті російською. І тому ми будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон про те, що в Україні одна українська православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською церквою. Тим більше, богослужіння звершують церковнослов'янською мовою, проповідь – російською мовою, захищають інтереси на сході російські", – сказав предстоятель УПЦ КП.

Він також наголосив, що об'єднана українська церква називатиметься "Українська православна церква".

"Назва буде "Українська православна церква". Друга назва буде "Київський патріархат", – сказав Філарет.

Нагадаємо, як повідомив архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату архієпископ Тельміський Іов, рішенням від 11 жовтня Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і відтоді в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

Також архієпископ Іов заявив, що церква, яку буде створено в Україні під час Об'єднавчого собору, називатиметься "Православна церква в Україні", а не "Українська православна церква".