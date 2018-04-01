Ураган "Елеонор" забрав життя трьох людей в Європі

Внаслідок урагану "Елеонор", що стався в більшій частині країн Північної Європи, загинули три людини.

Одна людина - спортсмен-гірськолижник - загинув у Французьких Альпах, ще 15 були поранені по всій Франції. Двоє людей були змиті великою хвилею в Країні Басків, Іспанії, повідомляє ВВС.

У середу, 3 січня, зимова буря Елеонор залишила без світла понад 200 тис. жителів Франції. Вітер швидкістю 125 км / год (до 140 км / ч був зареєстрований на вершині Ейфелевої вежі) порушив електропостачання в Нормандії, Іль-де-Франсі, Пікардії, Лорейні та Па-де-Кале.

З аеропортів Парижа були скасовані вильоти, призупинено рух на залізничних і автомобільних дорогах, у містах обмежений вхід в парки, щоб уникнути жертв через падіння дерев. У департаменті Савойя були закриті гірськолижні курорти.

Як повідомляв iPress.ua, на заході Франції шторм "Елеонор" завдав значних збитків і призвів до загибелі однієї людини.