Ураган в Техасі: щонайменше десятеро осіб постраждали

211 тисяч американців лишилися без електроенергії

Щонайменше 10 людей зазнали поранень в результаті потужного буревію Харві, що дістався Техасу.

Щонайменше 10 людей звернулися по медичну допомогу до лікарів у техаському місті Рокпорт, де буря руйнує будівлі. Про це повідомляє видання ABC News у своєму аккаунті в Twitter.

JUST IN: At least 10 people being treated for injuries in Rockport, Texas; multiple buildings damaged, city manager tells @ABC. #Harvey pic.twitter.com/7TBhiZck0M — ABC News (@ABC) 26 серпня 2017 р.

Тим часом інше новинне видання CBS зауважує, що вже 211 тисяч американців лишилися без електроенергії через Харві.

Зокрема через ураган в штаті оголошено режим стихійного лиха, повідомили у департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.

У відомстві надали контактні телефони консула громадянам, які потребуватимуть консультації чи допомоги відомства: +1(202) 765-4681; +1(202) 765-4681.

Наразі ступінь потужності урагану прирівнюється до 3 категорії за 5-бальною шкалою, швидкість вітру досягає 201 км/г.

У зв'язку з ураганом "Харві" президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха у штаті Техас та закликав жителів проявляти максимальну обережність.

За даними ЗМІ, вздовж південного узбережжя потужний вітер ламав дерева та стовпи. За прогнозами експертів, ураган "Харві" буде дуже руйнівним та залишить території "непридатними протягом тижнів чи місяців".

Нагадаємо, вчора американські метеорологи попередили, що ураган "Харві" може набрати силу і стати причиною катастрофічного потопу в штаті Техас.

Метеорологи вважають, що "Харві" може стати найпотужнішим ураганом в США за останні 12 років. Очікується, що він обрушиться на південно-східне узбережжя країни пізно ввечері в п'ятницю або вранці в суботу і буде активний від трьох до п'яти днів.

Місцеві аеропорти вже повідомили про скасування авіарейсів. Очікується, що складнощі з перельотами будуть на півдні США протягом тижня.