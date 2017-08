Ураган в Техасі: щонайменше десятеро осіб постраждали

Щонайменше 10 людей звернулися по медичну допомогу до лікарів у техаському місті Рокпорт, де буря руйнує будівлі. Про це повідомляє видання ABC News у своєму аккаунті в Twitter.

JUST IN: At least 10 people being treated for injuries in Rockport, Texas; multiple buildings damaged, city manager tells @ABC. #Harvey pic.twitter.com/7TBhiZck0M