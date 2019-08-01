НОВИНИБританський уряд не має наміру відтерміновувати вихід із Європейського Союзу, попри повідомлення ЗМІ про нібито обговорення такої можливості.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд Британії не має наміру відтерміновувати вихід з ЄС, - міністр з питань Brexit
Інформація про відтермінування голосування щодо Brexit не підтвердилася
Фото: Colin R Leech via Flickr
Зокрема, Барклі заперечив інформацію, яка поширювалася у ЗМІ, про те, що Лондон і Брюссель таємно обговорюють можливість відтермінування Brexit.
"Можу абсолютно чітко заявити, що лінія уряду полягає в тому, щоб покинути ЄС 29 березня. Прем’єр-міністерка неодноразово заявляла про це в парламенті. Важливо, щоб результати референдуму поважалися", - заявив міністр з питань Brexit Стівен Барклі, інформує Reuters.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що проведення другого референдуму щодо виходу країни зі складу ЄС завдасть "непоправної шкоди" політиці уряду.
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