Уряд Британії не має наміру відтерміновувати вихід з ЄС, - міністр з питань Brexit

Британський уряд не має наміру відтерміновувати вихід із Європейського Союзу, попри повідомлення ЗМІ про нібито обговорення такої можливості.

Зокрема, Барклі заперечив інформацію, яка поширювалася у ЗМІ, про те, що Лондон і Брюссель таємно обговорюють можливість відтермінування Brexit.

"Можу абсолютно чітко заявити, що лінія уряду полягає в тому, щоб покинути ЄС 29 березня. Прем’єр-міністерка неодноразово заявляла про це в парламенті. Важливо, щоб результати референдуму поважалися", - заявив міністр з питань Brexit Стівен Барклі, інформує Reuters.