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Уряд Британії не має наміру відтерміновувати вихід з ЄС, - міністр з питань Brexit

Інформація про відтермінування голосування щодо Brexit не підтвердилася
Британський уряд не має наміру відтерміновувати вихід із Європейського Союзу, попри повідомлення ЗМІ про нібито обговорення такої можливості.
Уряд Британії не має наміру відтерміновувати вихід з ЄС, - міністр з питань Brexit Фото: Colin R Leech via Flickr

Зокрема, Барклі заперечив інформацію, яка поширювалася у ЗМІ, про те, що Лондон і Брюссель таємно обговорюють можливість відтермінування Brexit.

"Можу абсолютно чітко заявити, що лінія уряду полягає в тому, щоб покинути ЄС 29 березня. Прем’єр-міністерка неодноразово заявляла про це в парламенті. Важливо, щоб результати референдуму поважалися", -  заявив міністр з питань Brexit Стівен Барклі, інформує Reuters.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що проведення другого референдуму щодо виходу країни зі складу ЄС завдасть "непоправної шкоди" політиці уряду.

 

 

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08 01 2019 14:04
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