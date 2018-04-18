Уряд спрогнозував зростання економіки України вище, ніж МВФ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і Міністерство фінансів України очікують зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2019 році на рівні 3,6%.

Відповідний прогноз міститься в поданому на розгляд Кабінету міністрів 18 квітня проекті Основи напрямів бюджетної політики, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Зростання індексу споживчих цін за підсумками 2019 року становитиме 6,5%, середньорічний курс гривні - до 30,5 грн/$1.

Раніше Національний банк України спрогнозував прискорення зростання ВВП у 2018 році до 3,4% з 2,5% в 2017 році і уповільнення в 2019-2020 роках до 2,9%.

Відносно індексу споживчих цін: до кінця року НБУ очікує уповільнення зростання інфляції до 8,9% з 13,7% в 2017 році, в 2019 році - до 5,8%, в 2020 році - до 5%.

Нагадаємо, що напередодні МВФ погіршив прогноз для України. Згідно з оглядом світової економіки Міжнародного валютного фонду, в наступному році український валовий внутрішній продукт може зрости лише на 3,3%, хоча раніше прогнозувалося зростання в 4%. При цьому сценарій на 2018 рік залишився незмінним - на рівні 3,2%. Крім того, прогноз середньорічної інфляції в 2018 році погіршено на 4 процентних пункти - до 11%, а в 2019 році МВФ очікує інфляцію в Україні на рівні 8%.