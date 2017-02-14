Уряд запропонував МВФ свій варіант пенсійної реформи

Кабінет міністрів прописав у проекті меморандуму України та Міжнародного валютного фонду свій варіант пенсійної реформи.

Зокрема, МВФ вимагав ухвалити до кінця березня 2017 року пенсійну реформу, яка включає збільшення віку виходу на пенсію для чоловіків на 4 місяці щороку, починаючи з 1 липня 2017 року, а для жінок й надалі підвищувати вік на шість місяців щороку після 2021 року до тих пір, поки чоловіки й жінки не досягнуть пенсійного віку в 63 роки (2027 рік - Ред.) - інформує "Економічна Правда".

Також, за пропозицією МВФ, пенсійна реформа повинна передбачати подальше звуження можливостей завчасного виходу на пенсію, зокрема, шляхом переведення працівників галузі освіти та охорони здоров’я на загальний режим виходу на пенсію з 1 липня 2017 року.

При цьому Кабінет міністрів відхилив пропозиції Фонду та запропонував свій варіант пенсійної реформи.

У проекті меморандуму зазначається, що Верховна Рада ухвалить до кінця квітня 2017 року комплексну пенсійну реформу, яка набере чинності з 1 січня 2018 року.

"Реформа буде передбачати новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж існуючий, діапазоном пенсійного віку, що передбачає значну можливість вибору, в залежності від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до продовження трудової діяльності і пізнішого виходу на пенсію", - йдеться у пропозиції уряду.

Також нова реформа передбачає економію видатків у розмірі не менше 3% ВВП в довгостроковій перспективі ﴾у порівнянні до рівня видатків у 2016 році﴿, в тому числі за рахунок збільшення ефективного трудового стажу для виходу на пенсію.

Крім того вона повинна гарантувати, що громадяни України отримуватимуть пенсії, які є співвідносними зі сплаченими ними внесками і адекватними в реальному вимірі.

"Ця загальна система буде застосовуватися до всіх видів зайнятості, за винятком обмеженого переліку небезпечних професій", - йдеться у документі.

Варто відзначити, що ці пункти досі залишаються неузгодженими.

В понеділок директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що переговори Фонду з Україною про виділення чергового траншу просуваються добре і ряд ключових питань вже врегульовано.

"Нашій команді залишилося уточнити кілька моментів з українською владою", - сказала вона, але відмовилася вдаватися в подробиці.