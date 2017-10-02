Розенко запевнив, що підвищення пенсійного віку не буде
"Потрібно уважно читати слова представника МВФ... Представник МВФ абсолютно чітко сказав про те, що Україна погодилася провести пенсійну реформу. Ми це знаємо, ми це розуміємо. І ми говоримо про те, що, дійсно, пенсійну реформу необхідно проводити. Цього ніхто не заперечує. Друге, що сказав представник МВФ, що, на думку МВФ, може бути одним із варіантів питання підвищення пенсійного віку. Я хочу спростувати будь-які твердження, заголовки, натяки на те, що українська влада погодилася на підвищення пенсійного віку. Пенсійну реформу, сподіваюся, спільно з громадськістю, спільно з Верховною Радою буде обговорено і затверджено в цьому році. Але підвищення пенсійного віку в Україні не буде", - заявив віце-прем'єр Павло Розенко в ефірі "112 Україна".
Так Розенко прокоментував заяву офіційного представника МВФ про те, що зниження дефіциту Пенсійного фонду можна досягти шляхом збільшення пенсійного віку або пенсійного стажу.
Нагадаємо, 6 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що в оновленому меморандумі співпраці з МВФ немає вимоги підвищити пенсійний вік в Україні, але обговорюється зміна пенсійної системи, зокрема щодо страхового стажу.
Зазначимо, Україна погодилася провести пенсійну реформу заради зниження дефіциту Пенсійного фонду.
Напередодні прем'єр Володимир Гройсман заявив, що у 2017 році пенсійну систему буде змінено.
Зазначимо, Міжнародний валютний фонд наполягає на включенні у проект меморандуму пункту про підвищення пенсійного віку в Україні.
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