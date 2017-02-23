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Уряд затвердив нові правила перегляду газових тарифів для населення

Тарифи на газ будуть переглядати раз на півроку
У вівторок, 21 лютого, Кабінет міністрів прийняв постанову №90, згідно з якою уряд зможе переглядати тарифи на газ для населення кожні півроку в разі, якщо за попередній період ціна на імпорт палива зросла більш ніж на 10%.
Уряд затвердив нові правила перегляду газових тарифів для населення Фото: news.if.ua

Раніше уряд мав право переглядати тарифи кожен квартал, передає Урядовий портал.

Нові правила почнуть діяти з 1 квітня 2017 року.

Нагадаємо, що головний комерційний директор "Нафтогазу" України Юрій Вітренко заявив про можливе підвищення ціни на природний газ для населення з 1 квітня 2017 року на 40% у випадку, якщо не будуть продовжені покладені на НАК "Нафтогаз України" спеціальні зобов'язання з продажу газу для населення на пільгових умовах.

Пізніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що уряд не допустить зростання цін на газ для населення. Гройсман пригрозив звільненням чиновникам, які заявили про можливе підвищення ціни газу для населення на 40%.

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23 02 2017 07:31
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