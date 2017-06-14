Уряд збільшить дотації в АПК вдвічі Держава готується збільшувати дотації фермерам

Бюджетна резолюція передбачає виділення із загального фонду бюджету на підтримку агропромислового комплексу у 2018 році 6 млрд грн, а у 2018 році 8 млрд грн

Фото: e-crimea.info

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна. Передбачається, що ці кошти будуть спрямовані на бюджетні дотації, технічне переобладнання сільгоспвиробництва, здешевлення кредитів і страхових платежів, кредитування фермерських господарств, стимулювання розвитку тваринництва, садівництва, рибництва. Нагадаємо, бюджетом на 2017 рік передбачено 4 млрд грн на квазіакумуляцію ПДВ взамін існуючого раніше спецрежиму оподаткування аграріїв. Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки.

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