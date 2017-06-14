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Уряд збільшить дотації в АПК вдвічі

Держава готується збільшувати дотації фермерам
Бюджетна резолюція передбачає виділення із загального фонду бюджету на підтримку агропромислового комплексу у 2018 році 6 млрд грн, а у 2018 році 8 млрд грн
Уряд збільшить дотації в АПК вдвічі Фото: e-crimea.info

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Передбачається, що ці кошти будуть спрямовані на бюджетні дотації, технічне переобладнання сільгоспвиробництва, здешевлення кредитів і страхових платежів, кредитування фермерських господарств, стимулювання розвитку тваринництва, садівництва, рибництва.

Нагадаємо, бюджетом на 2017 рік передбачено 4 млрд грн на квазіакумуляцію ПДВ взамін існуючого раніше спецрежиму оподаткування аграріїв.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки.

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14 06 2017 21:53
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